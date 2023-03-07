الدبيبة يؤكد لباتيلي جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، ودعمها «الإجراءات المتخذة من طرف البعثة الأممية التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى الانتخابات، وتشكيل فريق يسهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين»، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال استقباله مساء اليوم الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي وفريقه السياسي، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في أول لقاء بعد جلسة مجلس الأمن الدولي التي عرض خلالها باتيلي خطته بشأن الانتخابات الليبية.

باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج جولته الدولية

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باتيلي قدم للدبيبة خلال اللقاء «ملخصًا لجولاته الإقليمية والدولية ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكدًا أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة الأممية».

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كما ناقش الدبيبة وباتيلي خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس «الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه، بحيث يكون قابلًا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة».

وأشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش من جانبها، إلى «أن الدول ذات العلاقة بالملف الليبي التي يجري التواصل معها بشكل مستمر، داعمة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، ومؤكدة استمرار التواصل الدولي لدعم جهود إنجاح هذا الاستحقاق» وفق منصة «حكومتنا».

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والتقى باتيلي في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حيث قدم له إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع ونتائج مشاوراته مع الأطراف الليبية.

وتزامن لقاء باتيلي مع المنفي والدبيبة في طرابلس، مع لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، وذلك لمناقشة تطورات العملية السياسية وسبل الوصول إلى الانتخابات.