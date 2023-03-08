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اجتماع تحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 12:25 صباحا
اجتماع تحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
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ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تحضيريًا لغرفة الطوارئ المشكَّلة لمتابعة توفُّر السلع الأساسية.

وضم الاجتماع وكيل الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومندوبًا عن وزارة العمل والتأهيل.

- الدبيبة يقرر تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية في رمضان

واتفق الحضور على عقد الاجتماع الأول للغرفة بكامل أعضائها يوم الأحد المقبل بمقر الحرس البلدي جنزور، وتحديد أرقام مباشرة لتلقى الشكاوى فيما يتعلق باختصاصات الغرفة، وإضافة مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك إلى غرفة الطوارئ لضمان انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وتشكيل لجان فرعية من مديريات الحرس البلدي بالبلديات برئاسة الحرس البلدي بالبلدية وعضوية مراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات والإصحاح البيئي، على أن تقدم تقريرها بشكل يومي عن السلع والأسعار.

وأمس الإثنين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 107 لسنة 2023 بشأن تشكيل غرف طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية والتي تتولى التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضراوات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، والتأكد من سريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بإعلان أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين، والتأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
جانب من الاجتماع التحضيري لغرفة الطوارئ بشأن توفير السلع الأساسية في رمضان، الثلاثاء 7 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)
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