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الدبيبة يقرر تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 03:35 مساء
الدبيبة يقرر تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية في رمضان
خضروات في أحد المتاجر الليبية. (فيسبوك)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل غرف طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

وحسب نص القرار رقم 107 لسنة 2023، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الإثنين، تتشكل غرفة للطوارئ من وزير الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي، ومدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية. 

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كما يشمل تشكيل اللجنة كل من مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، ومدير إدارة الأغذية بمركز الرقابة على الأغدية والأدوية، ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل، ونصرالدين عبدالحفيظ كندير عن مجلس الوزراء. وحدد القرار مهام الغرفة وهي، متابعة توفير السلع الأساسية، والخضروات خلال شهر رمضان المبارك. وضبط ومتابعة أسعار بيع السلع المذكورة للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها.

مهام غرفة الطوارئ
ومن بين مهام هذه الغرفة أيضا، حسب قرار حكومة الدبيبة، التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، والتأكد من سريان رخص مزاولة النشاط لمحلات بيع السلع الأساسية، والتزامها بإعلان أسعار البيع في مكان واضح للمواطنين، والتأكد من الاحتفاظ بصورة ضوئية من مستندات توريد السلع وموافقات الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

كما تشمل مهام الغرفة «اعتماد الدول المسموح بتوريد اللحوم والدواجن منها، وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع مع مصلحة الجمارك، وتذليل الصعوبات كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية»، كذلك «متابعة حركة فتح الاعتمادات لتوريد السلع وفقا لنشرة مصرف ليبيا المركزي، ومتابعة الإنتاج المحلي لمختلف السلع الغذائية وسلاسة توزيعها. ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها، كذلك أي مهام أخرى تضمن توفر السلع الأساسية وسلامتها».

وأجاز القرار الاستعانة بمن ترى الغرفة ضرورة الاستعانة به، وتشكيل لجان فرعية بمختلف البلديات وإصدار القرارات المنظمة لها، وعليها تقديم تقرير أسبوعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويوم الأحد، طالب الدبيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بالقيام بدورها في تحديد وضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك. وأصدر رئيس الحكومة تعليماته خلال اجتماعه أمس الأحد مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار.

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