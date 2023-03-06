المشري: يجب على الدبيبة عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بـ«عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك»، مشيرًا إلى أنه «يجب تشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات وإجرائها والبعثة الأممية تتفق معنا في ذلك».

وقال المشري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك يبث الآن، إن «الإرادة السياسية لمجلس الدولة تقف مع التعديل الدستوري الـ13»، مشيرًا إلى «وجود محاولات لعرقلة جلساتنا».

وأضاف: «لن نقبل أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13، ومجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13».

ولفت المشري إلى أن «باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح».