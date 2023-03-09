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شاهد في «وسط الخبر»: خيارات حفتر.. بين التصعيد والتوريث والتوكيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 01:55 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: خيارات حفتر.. بين التصعيد والتوريث والتوكيل
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 8 مارس 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على مخاوف التصعيد العسكري، التي تحوم حول المشهد في ليبيا، اتصالاً بالجدل المثار إزاء رفض أو قبول ترشح العسكريين للانتخابات، وهو الشرط الذي يُحيل الذهن مباشرة إلى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي يتمسك بما يراه حقًا في المنافسة، ويراه خصومه غير ذلك.

ورغم أن فرص التصعيد العسكري ضئيلة، لكنها تبقى قائمة، في محازاة خيارات أخرى يمكن أن يترجمها المشير حفتر خلال الفترة المقبلة، لتسجيل نصف خروج من المشهد، إمّا بما يسميه البعض «التوريث» في إشارة إلى إمكانية الدفع بنجله للمشهد السياسي، أو «التوكيل»، وهو الطرح الذي يردد آخرون حول ترتيبات واتفاقيات مع بعض أطراف حالية.

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حول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صالح البكوش، والقانون يوالباحث السياسي عبدالله الديباني، والناشط السياسي خالد الشارف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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