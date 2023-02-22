شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة وحفتر.. موانع التوافق ومبررات المصالحة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على التطورات المتسارعة حول الأزمة الليبية، مع ضغوط دولية تُمارس على الأطراف المختلفة من أجل البحث عن موقع مناسب للتسوية للسياسية، بينما يستعد مبعوث الأمم المتحدة لتقديم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسط هذا التفاعل، يبحث البرنامج في إمكانية التوافق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وسط أنباء عن مساعٍ إماراتية للتقريب بين الرجلين، بينما لا يزال الجدل مستمرًا حول القاعدة الدستورية التي يُفترض أن تقود الانتخابات العامة المرتقبة، في حين تحاول الولايات المتحدة الأميركية التأثير على الأطراف الليبية لدفع البلاد نحو الانتخابات.

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لمحاولة استقراء جوانب هذا الموضوع فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والكاتب والصحفي كمال المزوغي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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