بن زايد يؤكد للدبيبة ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، رفقة وفد ضم كلًا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة ومستشار رئيس الحكومة للأمن القومي إبراهيم الدبيبة.

الدبيبة يطلع بن زايد على جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة أوضح لـ بن زايد خلال اللقاء جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة إجرائها «وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة أكد أيضًا ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مشيرًا إلى اتفاقه مع بن زايد «على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس».

المبادرات السياسية والتعاون بين ليبيا والإمارات

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن بن زايد بحث مع الدبيبة خلال اللقاء «العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق».

وأشارت «وام» إلى أن اللقاء حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وعدد من المسؤولين في الدولة والوفد المرافق للدبيبة.

لقاء الدبيبة مع بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأربعاء 15 فبراير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأربعاء 15 فبراير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأربعاء 15 فبراير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأربعاء 15 فبراير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأربعاء 15 فبراير 2023. (حكومتنا)