حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

شارك قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في النسخة السادسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» والنسخة السابعة من معرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» في الإمارات.

وكان في استقبال حفتر عقب وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصور بن زايد آل نهيان، بحسب موقع قناة «ليبيا الحدث».

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ويعد معرض «آيدكس» المقام في الإمارات هو أكبر معرض دفاعي مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.