الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال لقائه مع رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن محمد عبدالسلام أبوكتيف، اليوم الإثنين، على ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ورفع من جودة المنتج المحلي، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج ناقش مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، الصعوبات والعراقيل التي توجه الغرفة في إداء مهامها، وإمكانية إقامة مؤتمر اقتصادي تجاري تنظمه الغرفة يضم رجال الأعمال وأصحاب الشركات والفاعلين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والتجاري.

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وأضافت الوزارة أن إقامة المؤتمر الاقتصادي التجاري يهدف إلى تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن في الأنشطة الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والدولي.

وحضر اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة عضو لجنة إدارة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة زليتن جلال عبدالله باني، ومستشارة الوزير شدر الصيد، ومدير مكتب الوزير فوزي وادي، ومدير مكتب الغرف التجارية محمد الزايدي.

لقاء الحويج مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، الإثنين 27 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء الحويج مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، الإثنين 27 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)