الحويج: تعويض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اتخاذ الإجراءات كلها لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وأشار الحويج إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية ستعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وتعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة، للمحافظة على استقرار السوق».

وطالب الحويج الموردين بـ«ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل». جاء ذلك خلال اجتماع ضم رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة، ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين، ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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الحويج يطالب بضرورة استقرار الأسعار

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة بـ«ضرورة استقرار الأسعار، بما يتماشى مع دخل المواطن»، منوها إلى «التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم، مما يسهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين».

حضر الاجتماع أيضا مستشار وزارة الزراعة، ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم في غرفة طرابلس وسبها.

وأكد الحضور توافر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن، لتلبية احتياجات استهلاك المواطنين، بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك، وفق بيان الوزارة، كما استعرض مدير إدارة التجارة الداخلية تقرير الأسعار بالسوق المحلية عن شهر يناير 2023.

من اجتماع الحويج مع رؤساء الغرف، 21 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من اجتماع الحويج مع رؤساء الغرف، 21 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من اجتماع الحويج مع رؤساء الغرف، 21 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)