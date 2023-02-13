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الحويج يبحث استقرار الأسعار خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 11:06 صباحا
الحويج يبحث استقرار الأسعار خلال رمضان
لقاء الحويج مع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، 12 فبراير 2023، (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، فرحات التومي، سبل استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان، ومتابعة السوق المحلية وانسياب السلع، مع الوقف على العراقيل والمشكلات التي تواجه التجار.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد في مقر ديوان الوزارة، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، جمال شعبان، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

الحويج يوجه بالاهتمام بشعبة اللحوم
وأكد الحويج ضرورة ممارسة دورها الوطني والمسؤولية الاجتماعية والتنسيق مع الشعب التابعة للغرف التجارية، خصوصا شعبة اللحوم والمواد الغذائية، حتى يكون لهم دور كبير في استقرار الأسعار.

وأشار إلى دعم الوزارة للقطاع الخاص، منوها بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وانسياب السلع إلى السوق المحلية، وشدد على ضرورة تفعيل دور الغرف وفق رؤية تسهم في التنمية الاقتصادية.

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