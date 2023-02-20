الحويج يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون في مجال التدريب والمعارض

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب وتطوير الكوادر البشرية وإقامة معارض مشتركة بهدف تبادل الخبرات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد في مقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عزالدين مصدق ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب ومدير عام مركز النهوض بالصادرات التونسي مراد بن حسين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الحويج يبحث استقرار الأسعار خلال رمضان

وتناول اللقاء عمل اللجنة المشتركة بين مركزي الصادرات الليبي والتونسي، ووضع آلية للقاءات الثنائية المزمع إقامتها خلال شهر مارس المقبل.

واستعرض الحضور المشكلات والصعوبات التي تواجه تنمية صادرات البلدين نحو الأسواق العالمية، كما أشار الحويج إلى أهمية التصدير إلى الأسواق الأفريقية.