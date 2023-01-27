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الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 07:15 مساء
الحويج يبحث مع وزيرة التجارة التونسية آلية تنظيم حركة السلع
الحويج ووزيرة التجارة التونسية، 27 يناير 2023، (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، آلية تنظيم حركة السلع بين البلدين؛ لرفع الصادرات وتسهيل مهمة رجال الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الجمعة؛ للإعداد لاجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد اللجنة المشتركة بين ليبيا وتونس، ومتابعة ما اتفق عليه في لقاء سابق بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتناول اللقاء سُبل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين والتواصل المباشر لحل مشكلات وصعوبات تواجه رجال الأعمال بالبلدين، كما اتفقا على وضع استراتيجية مشتركة فيما يخص الأمن الغذائي والدوائي.

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