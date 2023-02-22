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الحويج يفتتح الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 10:25 صباحا
الحويج يفتتح الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه
الحويج خلال افتتاحه الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه، 22 فبراير 2023، (وزارة الاقتصاد)
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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه بالشركة السلوى للصناعات الغذائية.

وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 150 ألف قنينة في الساعة، بما يغطي نحو 60% من احتياجات السوق المحلية، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الحويج يوجه بضبط الأسعار في رمضان
وشدد الحويج، خلال الفعالية، على ضرورة ضبط الأسعار والحزم في شهر رمضان المقبل، داعيا إلى الاهتمام بالقطاع الخاص ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنظيم العمل به وتغطية العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ومراعاة حقوقهم، وفتح المجال أمامهم لخوض تجربة الصناعات الصغرى والصناعات التحويلية والتسويق والدعاية والإعلان.

- الحويج: تعويض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

ورافقه خلال الافتتاح نائب المدير العام لهيئة الاشراف علي التامين والملحق التجاري بسفارة الصين لدى ليبيا، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة شركة السلوي ومدراء الإدارات التابعة لها.

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