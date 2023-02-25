فريق طبي مصري يجري 32 عملية زراعة قرنية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى فريق طبي زائر من مصر، أمس، أكثر من 32 عملية زراعة قرنية عين لمرضى في مناطق سرت والمجاورة على مدى ثلاثة أيام، وفقما قال مصدر طبي بمستشفى بن سينا التعليمي إلى «بوابة الوسط».

ويترأس الفريق الطبي د.طارق قطامش، وبمساعدة أطباء مستشفى العيون طرابلس د.نوري سلطان، ود.نسرين لزادمة، علاوة على الطاقم الطبي بقسم العيون بالمستشفى.



درع العطاء الإنساني للفريق الطبي المصري

وعبر المدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي عن شكره للفريق الطبي الزائر والعناصر الطبية بقسم العيون على المجهودات التي بذلت لرفع المعاناة عن المرضى، ومنح الجروشي درع العطاء الإنساني لكل من رئيس الفريق الطبي المصري، علاوة على د.رانيا الخوجة.

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كما منحت إدارة المستشفى شهادات شكر وتقدير لكل من الدكتور نوري سلطان، والدكتورة نسرين الزادمة، والعناصر الطبية المساعدة المرافقة لهم.

وأعرب الدكتور طارق قطامش عن سعادته لحسن الاستقبال والمعاملة التي حظي بها والفريق الطبي، وللمشاركة في تخفيف الآلام والمعاناة عن المرضى وذويهم من خلال إتاحة الفرصة لهم وتوطين العلاج بالداخل الليبي.