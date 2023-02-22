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بدء إنشاء أول جسر للمشاة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 22 فبراير 2023, 08:50 مساء
بدء إنشاء أول جسر للمشاة في سرت
أعمال تنفيذ أول جسر للمشاة في سرت. (الإنترنت)
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بدأت في مدينة سرت أعمال إنشاء أول جسر للمشاة على الطريق الساحلي المزدوج بمحلة سرت المركز، والذي يأتي ضمن عدد من الجسور المخصصة للمشاة سيجري إنشاؤها بتمويل ودعم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأجرى عميد بلدية سرت مختار المعداني رفقة مدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى موقع جسر المشاة الواقع بجوار مدرسة سرت المركزية، لمتابعة أعمال الشركة المنفذة للمشروع.

وقال مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الجسر الذي يجري بناؤه يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ونصف وطول 28 مترا وتنفذه إحدى الشركات المتخصصة، ضمن ثلاثة جسور مشاة سيجري تنفيذها بالمدينة.

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مشاريع صيانة في سرت
وأضاف الأميل أن عميد البلدية مختار المعداني ومدير إدارة المشروعات بالبلدية تفقدا أيضا مشروع تهيئة جزيرة أبوهادي وكذلك جزيرة دوران السواوة التي بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 20%.

أوضح الأميل أن هذه الأعمال ضمن مشاريع صيانة مواقع حكومية ومنتزهات بالمدينة يجري تنفيذها برعاية المجلس البلدي سرت وبتمويل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، لافتًا إلى أن هناك مواقع تجري صيانتها الآن كانت تعاني من تصدعات وأضرار منذ سنوات عديدة منها صيانة المجمع الإداري الحكومي لأول مرة منذ تنفيذه فى أواخر السبعينات.

أعمال تنفيذ أول جسر للمشاة في سرت. (الإنترنت)
أعمال تنفيذ أول جسر للمشاة في سرت. (الإنترنت)
أعمال تنفيذ أول جسر للمشاة في سرت. (الإنترنت)
أعمال تنفيذ أول جسر للمشاة في سرت. (الإنترنت)
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