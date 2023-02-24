ارتفاع أسعار اللحوم والبيض في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والبيض في مدينة سرت خلال الأسبوع المنقضي.

ورصدت «بوابة الوسط» زيادة الأسعار في الأسواق حيث بيع طبق البيض بـ15 دينارا مقابل 13 دينارا في السابق، بينما زاد سعر كيلوغرام الدجاج الوطني دينارين ليصبح 15 دينارا، و27 دينارا لكيلوغرام كبد الدجاج مقابل 25 دينارا قبل عشرة أيام.

ارتفاع لافت في أسعار اللحوم الحمراء

وزاد سعر كيلوغرام لحم الخروف من 52 دينارا إلى 55 دينارا، وكيلوغرام لحم الإبل بالعظم من 35 دينارا إلى 40 دينارا، وارتفع أيضا سعر اللحم الصافي إلى 50 دينارا مقابل 45 دينارا.

وأرجع أصحاب محال بيع اللحوم والدواجن الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، فيما تغيب الجهات الرقابية عن متابعة المحال التجارية ومراقبة الالتزام بالتسعيرة، فيما طالب مواطنون الحرس البلدي بالتدخل لضبط الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.