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سرت.. قرب الانتهاء من تنفيذ خزان مياه بسعة 5 آلاف متر مكعب في محلة الزعفران

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 24 فبراير 2023, 01:59 صباحا
سرت.. قرب الانتهاء من تنفيذ خزان مياه بسعة 5 آلاف متر مكعب في محلة الزعفران
مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بسرت وعدد من المهندسين يتابعون مشروع تنفيد خزان مياه بمحلة الزعفران، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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كشف مدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت المهندس حمد لودي، عن قرب الانتهاء من تنفيذ خزان مياه بسعة 5 آلاف متر مكعب في محلة الزعفران.

وقال لودي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية المنفذة للمشروع، استكملت حفر مسار الخط الناقل للمياه من نقطة الربط بمنطقة الغربيات وصولاً إلى موقع الخزان بمسافة تتجاوز 8 كيلومترات، وتعمل حاليًا على توصيل المواسير والقيام باختبارات الضغط للخطوط الناقلة.

- اجتماع في سرت لبحث تنفيذ مشروعات مياه الشرب

وزار وفد يضم المهندس حمد لودي وعدد من المهندسين مشروع إنشاء الخزان بمحلة الزعفران، من أجل توصيل المياه لقاطني منطقتي السبعة والحي الصناعي والمجاورة لمصنع علف سرت.

وأوضح «لودي» إن المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتجية التي ينفذها مكتب الجهاز بسرت، لحل مختنق المياه في الأحياء السكنية الواقعة غرب مدينة سرت، والتي تعاني منذ سنوات من شح مياه الشرب وعدم وجود مصدر للتغذية.

مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بسرت وعدد من المهندسين يتابعون مشروع تنفيد خزان مياه بمحلة الزعفران، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بسرت وعدد من المهندسين يتابعون مشروع تنفيد خزان مياه بمحلة الزعفران، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
مشروع تنفيد خزان مياه بمحلة الزعفران، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
مشروع تنفيد خزان مياه بمحلة الزعفران، الخميس 23 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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