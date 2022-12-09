اجتماع في سرت لبحث تنفيذ مشروعات مياه الشرب

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عُقد اليوم الخميس اجتماع في مدينة سرت بين مسؤولي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للمياه، لبحث تنفيذ مشروعات لتوصيل مياه الشرب لبعض المناطق.

شارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر مكتب جهاز تنفيذ المشروعات، مدير مكتب الجهاز سرت المهندس حمد لودي، ورؤساء الأقسام الفنية بالمكتب، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الوسطى بالشركة العامة للمياه محمد الطليعي، ومدير مكتب خدمات سرت بالشركة العامة للمياه ناصر درياق، بالإضافة إلى مهندسين من شركة المياه.

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وقال مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع المشترك ناقش ملف مياه الشرب بمحلة الغربيات ومناطق غرب المدينة ومشكلة الصرف الصحي بمحلة وادي جارف.

وأشار إلى الاتفاق على تحديد موقع لإنشاء خزان مياه شرب بمحلة الغربيات، والمتعاقد على تنفيذه من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء فتحة للمياه من منظومة القرضابية السدادة والواقعة بالقرب من محطة الوقود بمحلة الغربيات على الطريق الرئيسي.

كما جرى الاتفاق على وضع الدراسات اللازمة من قبل شركة المياه، للتعاقد على حل مشكلة الصرف الصحي بمحلة وادي جارف، لافتا إلى أن المشاورات تستمر مع كافة الجهات المعنية لحل كافة مختنقات المياه التي تواجه المناطق.