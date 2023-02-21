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فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 10:54 صباحا
فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات
فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي في تركيا، 20 فبراير 2023، (صفحة الجمعية على فيسبوك)
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وصل فريق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر الليبي إلى ميناء إسطنبول البحري في تركيا، على متن سفينة محملة بمساعدات إنسانية.

وستقدم المساعدات إلى ضحايا الزلزال في تركيا وسورية، حسب بيان جمعية الهلال الأحمر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأبحرت السفينة من ليبيا منذ ثلاثة أيام، فيما توجه الفريق الإغاثي إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال.

يشار إلى أن فريق الإنقاذ الليبي الذي شارك في أعمال رفع آثار الزلزال في تركيا منذ الأيام الأولى، عاد إلى ليبيا بعد إتمامه مهامه واستقبله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

مساعدات ليبية مقدمة إلى تركيا.
مساعدات ليبية مقدمة إلى تركيا.
مساعدات ليبية مقدمة إلى تركيا.
مساعدات ليبية مقدمة إلى تركيا.
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