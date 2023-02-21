  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: لا بد من الاستعداد لأي طارئ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 09:49 صباحا
الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: لا بد من الاستعداد لأي طارئ
الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي، 20 فبراير 2023، (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الاستعداد لأي طارئ، خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا، والذي شارك في عمليات الإنقاذ وانتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر هناك.

وتابع: «ما قمتم به درس عملي، وقد استفدتم الخبرة في التعامل بمثل هذه الحوادث»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا»، أمس الإثنين.

الفريق الليبي أسهم بجهود إغاثة خلال زلزال هايتي
وأضاف الدبيبة مخاطبا الفريق: «الشباب الليبي لم يشهد زلازلا من قبل، ولذك هذه تجربة مهمة وتجعلنا نستعد» لأي طارئ، فعقب عدد من أفراد هيئة السلامة الوطنية بالفريق أنهم شاركوا في جهود الإغاثة عقب زلزال هايتي.

وفي العام 2010، ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مؤشر ريختر دولة هايتي والذي استمر لما يزيد على دقيقة واحدة، مخلفا دمارا هائلا.

رسالة شكر من إردوغان
وأكد الدبيبة أن مساهمة الفريق الليبي في معاونة متضرري الزلزال بتركيا أظهرت صورة طيبة للشعب الليبي الذي يستجيب للقضايا الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة.

- وصول فريق الإنقاذ الليبي بعد انتهاء مهمته في تركيا
- شاهد: انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي في تركيا
- الدبيبة يزور اسطنبول ويلتقي إردوغان للتعزية في ضحايا الزلزال

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما الأخير أطلعه على مقاطع فيديو تظهر قوة الزلزال، والأضرار التي خلفها.

ونقل الدبيبة رسالة شكر إردوغان إلى الفريق والشعب الليبي بأسره قائلا إنه «قدم الشكر وهو منبهر بحضورنا ومواساتنا للشعب التركي، وأثنى على جهود الشعب الليبي في جميع المناطق لإغاثة المتضررين من الزلزال».

الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي، 20 فبراير 2023، (صورة من مقطع فيديو)
الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي، 20 فبراير 2023، (صورة من مقطع فيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط مطلوب في قضية نصب واحتيال بقصر الأخيار
ضبط مطلوب في قضية نصب واحتيال بقصر الأخيار
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 21 فبراير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 21 فبراير 2023)
الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: لا بد من الاستعداد لأي طارئ
الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: لا بد من ...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر الليل
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر الليل
فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات
فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
تراجعت إلى المركز الثالث.. التذبذب في إنتاج «الذهب الأسود» يفقد ليبيا ترتيبها الأفريقي
تراجعت إلى المركز الثالث.. التذبذب في إنتاج «الذهب الأسود» ......
السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية
السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية...
باشاغا يوجه بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بالمرج
باشاغا يوجه بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بالمرج...
فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات
فريق إغاثة ليبي يصل ميناء إسطنبول على متن سفينة مساعدات...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر الليل
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر ......
المزيد