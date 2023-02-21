الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: لا بد من الاستعداد لأي طارئ

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الاستعداد لأي طارئ، خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا، والذي شارك في عمليات الإنقاذ وانتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر هناك.

وتابع: «ما قمتم به درس عملي، وقد استفدتم الخبرة في التعامل بمثل هذه الحوادث»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا»، أمس الإثنين.



الفريق الليبي أسهم بجهود إغاثة خلال زلزال هايتي

وأضاف الدبيبة مخاطبا الفريق: «الشباب الليبي لم يشهد زلازلا من قبل، ولذك هذه تجربة مهمة وتجعلنا نستعد» لأي طارئ، فعقب عدد من أفراد هيئة السلامة الوطنية بالفريق أنهم شاركوا في جهود الإغاثة عقب زلزال هايتي.

وفي العام 2010، ضرب زلزال بقوة سبع درجات على مؤشر ريختر دولة هايتي والذي استمر لما يزيد على دقيقة واحدة، مخلفا دمارا هائلا.

رسالة شكر من إردوغان

وأكد الدبيبة أن مساهمة الفريق الليبي في معاونة متضرري الزلزال بتركيا أظهرت صورة طيبة للشعب الليبي الذي يستجيب للقضايا الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة.

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وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما الأخير أطلعه على مقاطع فيديو تظهر قوة الزلزال، والأضرار التي خلفها.

ونقل الدبيبة رسالة شكر إردوغان إلى الفريق والشعب الليبي بأسره قائلا إنه «قدم الشكر وهو منبهر بحضورنا ومواساتنا للشعب التركي، وأثنى على جهود الشعب الليبي في جميع المناطق لإغاثة المتضررين من الزلزال».

الدبيبة خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي، 20 فبراير 2023، (صورة من مقطع فيديو)