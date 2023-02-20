شاهد: انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية في تركيا، اليوم الإثنين، انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي الذي شارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة بمدن الجنوب التركي التي تعرضت إلى زلزال مدمر في 6 فبراير الجاري.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن البعثة الدبلوماسية الليبية في تركيا كانت في وداع فريق الإنقاذ الليبي. ووصلت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية صباح هذا اليوم إلى مطار أضنة التركي للعودة بالفريق إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي، وفق بيان السفارة.

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سفير تركيا يشكر السلطات الليبية

وعلى الصعيد نفسه، وجه سفير تركيا لدى ليبيا، كنان يلماز، أمس الأحد، الشكر إلى الليبيين والسلطات على دعمهم وتضامنهم مع بلاده والمتضررين فيها من الزلزال المدمر. وقال يلماز: «نشكر السلطات وأصحاب الخير الليبيين والشعب كله لدعمهم وتضامنهم معنا.. فلتحيا الصداقة التركية - الليبية»، حسب تغريدة عبر «تويتر».

البعثة الليبية التركية في لقطة جماعية خلال وداع فريق الإنقاذ الليبي في مطار أضنة التركي، 20 فبراير 2023. (السفارة الليبية في تركيا)

فريق الإنقاذ الليبي في لقطة جماعية في مطار أضنة التركي، 20 فبراير 2023. (السفارة الليبية في تركيا)

الفريق الليبي للإنقاذ، بعد انتهاء مهمته بشكل رسمي وتوجهه إلى مطار أضنة للعودة إلى البلاد، 20 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)