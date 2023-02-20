وصول فريق الإنقاذ الليبي بعد انتهاء مهمته في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى مطار معيتيقة الدولي، اليوم الإثنين، الفريق الليبي الذي شارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة بمدن الجنوب التركي التي تعرضت إلى زلزال مدمر في 6 فبراير الجاري.

وتكوّن الفريق الليبي للبحث والإنقاذ من جهاز المباحث الجنائية، وهيئة السلامة الوطنية، وأجهزة طب الطوارئ والدعم.

- شاهد: انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الليبي في تركيا

استقبال حافل لفريق الإنقاذ الليبي في طرابلس

وكان في استقبال الفريق لحظة وصوله وزراء الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، والرياضة عبدالشفيع الجويفي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول محمد الحداد، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز والمستشار الأمني بالقنصلية الليبي باسطنبول وعدد من مسؤولين بالحكومة الليبية، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

كما كان في استقبال الفريق وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ووكيلا وزارتي الرياضة والحكم المحلي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف، ورئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص.

وأفاد البيان بأن مراسم استقبال رسمية أقيمت للفريق، وتكريمهم نظير الجهود الإنسانية التي بذلوها في أعمال البحث والإنقاذ، والتي أعطت طابعًا مشرفًا للدولة الليبية وكان لها الأثر الإنساني في نفوس أهالي المتضررين.

فريق الإنقاذ الليبي يصل مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

فريق الإنقاذ الليبي يصل مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

فريق الإنقاذ الليبي يصل مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

فريق الإنقاذ الليبي يصل مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

فريق الإنقاذ الليبي يصل مطار معيتيقة الدولي، الإثنين 20 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)