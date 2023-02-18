الدبيبة يزور اسطنبول ويلتقي إردوغان للتعزية في ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مدينة اسطنبول التركية واستقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت.

وقالت حكومة الدبيبة في بيان إن الزيارة هدفها تقديم التعازي لتركيا رئاسة وشعبا، وللتعبير عن تضامن الشعب الليبي مع الأتراك جراء حادثة الزلزال.

وضم وفد حكومة الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفق البيان، الذي ذكر أن إردوغان عبر عن تقديره للشعب الليبي والحكومة على «وقوفهم مع تركيا في هذه المحنة، وعلى إرسال فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية».

- حكومة الدبيبة تعلن إرسال أطنان من المساعدات إلى سورية وتركيا

- بجهود ليبية.. انتشال 36 جثة وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا

وشدد الرئيس التركي على «عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين».

وفد من حكومة الدبيبة يلتقي إردوغان في اسطنبول، 18 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

الدبيبة وإردوغان في لقاء باسطنبول، 18 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

وفد من حكومة الدبيبة يلتقي إردوغان في اسطنبول، 18 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)

الدبيبة وإردوغان في لقاء باسطنبول، 18 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)