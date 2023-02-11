بجهود ليبية.. انتشال 36 جثة وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، حصيلة جهود الفرق الليبية المشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا منذ الخميس الماضي.

وفي المجمل جرى انتشال 36 جثة وإنقاذ ستة أشخاص في 40 موقعا تركيا حدده فريق مكتب كلاب الأثر التابع لجهاز المباحث الجنائية فيما عمل على هذه المواقع فريق هيئة السلامة الوطنية للبحث والإنقاذ، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية.

وحسب الحصيلة، فقد جرى يوم الخميس انتشال 20 جثة وإنقاذ أربعة شخاص من 24 موقعا جرى تحديدها، فيما شهد يوم الجمعة انتشال ثماني جثث وإنقاذ شخصين من عشرة مواقع، وانتشلت فرق الإنقاذ ثماني جثث اليوم السبت، من 16 موقعا جرى تحديدها.

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مساعدات ليبية إلى سورية وتركيا

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سورية وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

وأكدت الحكومة في بيان اليوم، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي، اليوم السبت، موضحة أن الشحنات ضمت خيم وأغطية ومدافئ ومواد غذائية مختلفة.

وقُتل أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، حسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت.

الفريق الليبي المشارك في أعمال البحث عن ضحايا زلزال تركيا، أثناء تواجده بمطار معيتيقة قبل مغادرته إلى تركيا، 7 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من مشاركة الفرق الليبية في البحث عن ضحايا زلزال تركيا. (وزارة الداخلية)

من مشاركة الفرق الليبية في البحث عن ضحايا زلزال تركيا. (وزارة الداخلية)

من مشاركة الفرق الليبية في البحث عن ضحايا زلزال تركيا. (وزارة الداخلية)