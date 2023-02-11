حكومة الدبيبة تعلن إرسال أطنان من المساعدات إلى سورية وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سورية وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

وأكدت الحكومة في بيان اليوم السبت، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي، اليوم السبت، موضحة أن الشحنات ضمت خيم وأغطية ومدافئ ومواد غذائية مختلفة.

25 ألف شخص فقدوا حياتهم في الزلزال

وقُتل أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت.

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والثلاثاء الماضي، وجّه الدبيبة بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعمًا للشعب السوري في تداعيات الزلزال، وذلك بعد أن أرسل برقية تعزية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.

مساعدات ليبية تسيرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتجاه سورية وتركيا، 11 فبراير 2023 «حكومة الدبيبة»

مساعدات ليبية تسيرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتجاه سورية وتركيا، 11 فبراير 2023 «حكومة الدبيبة»

مساعدات ليبية تسيرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتجاه سورية وتركيا، 11 فبراير 2023 «حكومة الدبيبة»