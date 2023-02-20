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وفد رسمي يطلع باتيلي على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات و3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 08:27 مساء
وفد رسمي يطلع باتيلي على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات و3 ملفات
باتيلي يتوسط وفد حكومة الوحدة الوطنية بمقر السفارة الليبية في تونس، الإثنين 20 فبراير 2023. (حكومتنا)
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اطلع وفد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على جهود الحكومة بشأن الانتخابات وثلاث ملفات خدمية واقتصادية ومالية، وذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الإثنين بمقر السفارة الليبية في تونس، بحسب منصة «حكومتنا».

وضم الوفد الذي التقى باتيلي؛ وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء ومستشار الشؤون السياسية، بحضور عدد من أعضاء الإدارة السياسية بالبعثة الأممية.

محاور اجتماع باتيلي مع وفد حكومة الوحدة
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الوفد الرسمي مع باتيلي خصص «لمتابعة الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات»، وعرض خلاله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليد اللافي، «جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكافة البلديات وتفعيل الإدارة المحلية في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى خلق استقرار وتنمية تساعد في خلق بيئة إيجابية لتنفيذ الانتخابات في ظروف جيدة».

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كما قدم اللافي وهو رئيس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، إحاطة مختصرة للمسؤول الأممي حول نشاط اللجنة ومتابعتها لاستعدادات كافة القطاعات ذات العلاقة بالانتخابات، وتنسيق الجهود مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

باتيلي يثني على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات
وأضافت منصة «حكومتنا» أن باتيلي «أثنى على جهود الحكومة في المهام المُناطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بعدد من الإجراءات والمناشط التي تؤكد جديتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني»، مؤكدًا للوفد الحكومي «أن كافة الدول الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، تؤكد دعمها لجهوده، للمضي نحو الانتخابات، وذلك خلال جولته الأيام الماضية» التي شملت كل من الجزائر والكونغو برازافيل والمغرب ومصر وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا.

باتيلي يتوسط وفد حكومة الوحدة الوطنية بمقر السفارة الليبية في تونس، الإثنين 20 فبراير 2023. (حكومتنا)
باتيلي يتوسط وفد حكومة الوحدة الوطنية بمقر السفارة الليبية في تونس، الإثنين 20 فبراير 2023. (حكومتنا)
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