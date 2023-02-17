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باتيلي يعلن نتائج المباحثات مع لافروف في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 04:45 مساء
باتيلي يعلن نتائج المباحثات مع لافروف في موسكو
باتيلي ولافروف خلال مباحثات في موسكو، 16 فبراير 2023. (تويتر)
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علق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على مباحثات أجراها أمس الخميس مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة،: «اتفقنا على أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023».

على الصعيد نفسه شدد بيان صادر عن الخارجية الروسية على تأكيد الطرفين «أهمية تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده مع الدور القيادي للأمم المتحدة، مع التأكيد على تنفيذ ذلك في إطار «عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد».

وجدد لافروف دعم روسيا لأنشطة باتيلي والتزامها بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي يرأسها، وشدد على أنه «لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم»، وفق البيان.

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باتيلي وجولة أوروبية
وتنقل باتيلي بين عدد من العواصم الأوروبية حيث أجرى في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وطالب المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023، وحث المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي نحو مؤسسات شرعية، وهي الدعوة نفسها التي وجهها خلال لقائه مسؤولين بريطانيين، الثلاثاء.

وفي باريس قال باتيلي إنه ناقش مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وضرورة دعم عملية سياسية ليبية - ليبية تُسهِّل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023.

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