مع الذكرى 12 لثورة فبراير.. هل تنجح جهود باتيلي في إجراء الانتخابات خلال 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

فيما يحتفل الليبيون بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير، يسود الغموض المستقبل السياسي للبلاد، تكثف البعثة الأممية من محاولاتها لإنهاء الأزمة وإيجاد مخرج بإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وهو ما تجسد في الجولة الأوروبية التي قام بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى كل من إيطاليا وألمانيا.

في برلين، أجرى باتيلي مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ركزت على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام 2023، داعين المجتمع الدولي إلى توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.

اجتماع باتيلي مع مسؤولين ألمان لبحث التحرك نحو الانتخابات

اللقاء عُقد الأربعاء، بحضور المبعوث الخاص لدى ليبيا كريستيان بوك. وبعد انتهائه أوضحت الخارجية الألمانية أن المشاورات تناولت كيفية مساعدة ليبيا على إيجاد مخرج للمأزق السياسي والتحرك نحو الانتخابات.

كما بحث باتيلي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ضرورة دعم عملية سياسية ليبية - ليبية تُسهِّل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في العام الجاري.

وفي جولته إلى إيطاليا، التقى المبعوث الأممي، الجمعة الماضي، وزير الخارجية أنطونيو تاياني، الذي قال إن بلاده ستعمل مع البعثة «للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات 2023»، مشددا على أن استقرار ليبيا «هو أولوية السياسة الخارجية الإيطالية».

وأوضح باتيلي أن اجتماعاته شملت كذلك مسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي. وقال إن الطرفين وجّها نداء مشتركا للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في العام 2023 ودعوا شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية.

رؤية إيطالية: تفاوض مصر وتركيا يحل أزمة ليبيا

من جانبه، كشف تاياني عن زواية يرى أن العمل عليها قد يحل القضية الليبية، وتتمثل في «جلوس مصر وتركيا على طاولة واحدة»، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ذلك، بالإضافة إلى قطر والإمارات.

وقال في مؤتمر حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي الإثنين الماضي: «تركيا لها نفوذ على طرابلس ومصر على برقة، ولذلك نحتاج أيضًا إلى إشراك قطر والإمارات». وأضاف أنه «يجب على إيطاليا حماية مصالحها، ولكن أيضا تلعب دورا لصالح الاستقرار والنمو».

وتابع تاياني: «نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترك للسماح للأحزاب (الليبية) بالتحدث مع بعضها بعضا وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوعها، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد للبلاد في المستقبل».

كما وصف الأزمة بأنها «الأكثر تعقيدا»، وذلك بعد أيام على عرضه على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مقترح «ميثاق سيادة ليبيا» الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية.

وواصل: «إيطاليا تريد أن تكون همزة وصل، بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإعادة اكتشافهم للوحدة» بحيث يمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المستقبل القريب.

لقاءات المنفي مع حفتر ولجنة «5+5»

داخليًا، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع اثنين من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمتابعة توحيد المؤسسة العسكرية.

وخلال اللقاء مع كل من اللواء الفيتوري غريبيل، واللواء رضوان الغراري، جرى تناول آخر ما توصلت إليه اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها، خاصة بعد توصلها في 8 فبراير الجاري إلى اتفاق مع لجان الاتصال من تشاد والسودان والنيجر على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

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كما اجتمع المنفي في بنغازي السبت الماضي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ثم اجتمع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وكذلك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد المنفي خلال زيارته بنغازي على ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل «أو العمل بالتشريعات النافذة»، مضيفا أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، «لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها».

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب التعديل 13 الخاص بنظام الحكم، دون أن يحدد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة.

وكانت شروط الترشح أحد أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، إذ أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة.

تأكيد من مجلس القضاء على رفض الدور السياسي

بدوره، جدد المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، التأكيد على رفضه التدخل في الأعمال السياسية بسبب «نصوص دستورية» تمنع تدخله. كما اعتبر أن «القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».

وقال المجلس: «علي الرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا، وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية»، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.

ومحليًا كذلك، اجتمعت رئيسة حزب تحالف القوى الوطنية مريم الشاعري، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وتناول تبعات إصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واستعرض اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الفرنسية في طرابلس، الأربعاء، ما اتفق عليه مجلسا النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات، حسب بيان للحزب، مشيرا إلى إشادة مهراج بدور الأحزاب في العملية السياسية إن استطاعت أن تضمن مشاركتها بقوائم حزبية، مؤكدا أهمية التعاون الثنائي بين فرنسا وليبيا في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية.

وتحدث السفير الفرنسي عن موقف بلاده الثابت بشأن الحاجة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ذات مصداقية وشفافة في أنحاء ليبيا خلال أقرب وقت ممكن، والتزامها بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، مع مساندة جهود المبعوث الأممي من أجل ليبيا واحدة مستقرة وذات سيادة وديمقراطية.

عين أميركية على المصالحة الليبية

إلى ذلك، رحب سفير الولايات المتحدة الأميركية في برازافيل، يوجين يونغ، بالوساطة التي قادها رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، في سياق جهود تسوية الصراع في ليبيا، وتحقيق المصالحة.

وقال يونغ بعد لقاء مع رئيس الدولة الكونغولية إنهما ناقشا القضايا الدولية والقارية والإقليمية والثنائية.

والرئيس الكونغولي مكلف من الاتحاد الأفريقي بقيادة جهود المصالحة مع جميع الأطراف في ليبيا وخارجها، حيث صرح في وقت سابق بأن الجميع لهم مصلحة في إيجاد مخرج للأزمة، سواء أوروبا «التي تريد السيطرة على تدفقات الهجرة أو أفريقيا التي تشهد صعود الجهاديين».

وأوفد وزير خارجيته إلى طرابلس مؤخرا للتحضير لعقد مؤتمر مصالحة وطنية شاملة في ليبيا يرتقب أن يعقد قبل الصيف المقبل.