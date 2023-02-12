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الدبيبة يتابع خطة صيانة 147 بئر مياه بالحساونة ومشاريع زيادة الإمداد المائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 07:08 مساء
الدبيبة يتابع خطة صيانة 147 بئر مياه بالحساونة ومشاريع زيادة الإمداد المائي
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي النهر الصناعي وشركة المياه ومشروعات الإسكان، الأحد 12 فبراير 2023. (حكومتنا)
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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، اجتماعًا مع اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، لمتابعة خطة صيانة 147 بئرًا للمياه بمنطقة الحساونة جنوب غرب ليبيا، وزيادة الإمداد المائي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة خطة جهاز النهر الصناعي بشأن صيانة 147 بئرًا عاطلة بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس - زوارة - الزاوية)، الذي يغذي ما يزيد على 27 مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار (السرير- تازربو- بنغازي) الذي سيجري من خلاله زيادة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليًا إلى مليون و100 ألف متر مكعب.

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وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى متابعة الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي والتي ساهمت في الحد من التجاوزات والأعطاب في المنظومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن المشاركين اتفقوا في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع آخر لعرض خطة جهاز النهر الصناعي بحضور الجهات ذات العلاقة واعتماد خطة العمل للعام 2023.

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