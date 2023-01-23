«النهر الصناعي» يعلن خطوات جديدة لاستكمال منظومة «غدامس - زوارة - الزاوية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خطوات جديدة لاستكمال منظومة «غدامس - زوارة - الزاوية»، وزيادة الإمداد المائي للمنظومة.

وتوجهت قافلة من قصر بن غشير إلى حقل آبار غدامس، أمس الأحد، محملة بصمامات عزل وعوازل وأعمدة كهربائية لاستكمال محطات الكهرباء بالحقل، ما سينعكس على زيادة ضخ المياه إلى مناطق سفح وباطن الجبل، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الجهاز إن حراسة مشددة رافقت القافلة، والتي لن تكون الأخيرة، وسيستمر تشوين المواد من مخازن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء إلى حقل آبار غدامس.