النهر الصناعي: تخفيض المياه بمسارات منظومة السرير بسبب أعمال صيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الجمعة، الشروع في أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية على مسار «السرير- سرت- تازربو- بنغازي» خلال شهر فبراير الجاري على أن تستمر لمدة 30 يوما.

وأوضح الجهاز في بيان، أن هذه الأعمال تستوجب تخفيض كميات المياه المخصصة لكل المدن والقرى الواقعة على المسار من جالو- أوجلة جنوبا وحتى سرت غربا وبنغازي شرقا، لكنه أكد أن الإمداد المائي لكل المناطق «لن يتوقف أبدا».

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وناشد المواطنين بالتحلي بالصبر والمحافظة على المياه وعدم الإسراف والإفراط فيها، مشددا على أن أعمال الصيانة والإصلاحات تصب في مصلحتهم عبر ضمان تدفق المياه باستمرار وبإنتاجية أكبر، استعدادا لفصل الصيف حيث يزداد الطلب.