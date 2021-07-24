النهر الصناعي: تسرب المياه في خط تازربو - بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 12:19 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السبت، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو - بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز في بيان إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوية للإصلاح».

ونوهت إلى أن «فرق التشغيل والصيانة بالجهاز اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة في مثل هذه الحالات، من إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه (السرير - سرت)، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.

وطمأنت إدارة الجهاز بأن «الإمداد المائي لجميع المناطق الواقعة مسار المرحلة الأولى لن يتوقف، ويتوقع أن يكون هناك تخفيض بسيط في كميات المياه، ما يتطلب تعاون جميع المواطنين لترشيد استهلاك المياه».

وفي 13 يوليو، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة خروج البئر «241» بالحقل الغربي من الخدمة «نهائيًّا» بعد اعتداء مجهولين عليها، وتخريب معداتها وأجهزتها الكهربائية وقطع الكوابل داخل غرفة التحكم بها.

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