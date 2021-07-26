«الموارد المائية» تتوقع إصلاح خط مياه «تازربو - بنغازي» خلال 3 أسابيع

إحدى المعدات المستخدمة في إصلاح خط مياه تازربو - بنغازي، 24 يوليو 2021، (الموارد المائية)

توقعت وزارة الموارد المائية إصلاح التسرب في الخط الناقل لمياه النهر الصناعي «تازربو - بنغازي» خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون، وترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والسبت الماضي، عقد وزير الموارد المائية طارق عبدالسلام بوفليقة، اجتماعا مع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي لبحث مشكلة التسرب في الخط، التي وقعت قرب مدينة أوجلة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة، وتجهيز الآليات والمعدات للبدء بالإصلاحات، بعد تجفيف منطقة العمل لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق الصيانة.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو - بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز في بيان إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانات والموارد والمواد المطلوبة للإصلاح».