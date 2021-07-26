«الموارد المائية» تتوقع إصلاح خط مياه «تازربو - بنغازي» خلال 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 08:33 صباحا
إحدى المعدات المستخدمة في إصلاح خط مياه تازربو - بنغازي، 24 يوليو 2021، (الموارد المائية)

توقعت وزارة الموارد المائية إصلاح التسرب في الخط الناقل لمياه النهر الصناعي «تازربو - بنغازي» خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون، وترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والسبت الماضي، عقد وزير الموارد المائية طارق عبدالسلام بوفليقة، اجتماعا مع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي لبحث مشكلة التسرب في الخط، التي وقعت قرب مدينة أوجلة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة، وتجهيز الآليات والمعدات للبدء بالإصلاحات، بعد تجفيف منطقة العمل لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق الصيانة.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو - بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز في بيان إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانات والموارد والمواد المطلوبة للإصلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
«سنتكوم»: واشنطن تواصل ضرباتها الجوية في أفغانستان إذا استمر هجوم «طالبان»
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
حركة «النهضة» التونسية ترد على حرق واقتحام مقراتها
عربى
المتحورة «دلتا» تثير القلق على الاقتصاد الأميركي
اقتصاد
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»