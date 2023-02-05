مركز البيضاء الطبي: إجراء 100 جراحة قسطرة قلبية منذ مطلع يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز البيضاء الطبي، اليوم الأحد، إجراء أكثر من 100 جراحة قسطرة قلبية تشخيصية أو علاجية من مختلف المدن والمناطق فى ليبيا، منذ مطلع العام الجاري.

وحسب بيان صادر عن المركز، فإن استشاريين ومتخصصين يجرون عمليات القسطرة القلبية في مركز البيضاء الطبي يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وقال مدير مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق «إن إجراء العمليات داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز وفق الأولوية والحاجة»، مشيرا إلى أن المركز استقبل حالات من مختلف المدن والمناطق في ليبيا.

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تخفيف المعاناة عن المرضى في البيضاء

وبين أن الهدف من ذلك هو تخفيف المعاناة عن المرضى في مدينة البيضاء وضواحيها في السفر لخارج المدينة وخارج البلاد لإجراء هذه العمليات.

وقال مازق إن الاستشاريين والأطقم الطبية داخل قسم القسطرة القلبية تعمل على مدار الوقت من أجل إنقاذ حياة المرضى، وحققت العديد من الإنجازات الطبية، مؤكدا نجاح العديد من العمليات المعقدة والنوعية التي أجرتها الطواقم الطبية داخل المركز، وضاهت نتائجها دول الجوار.