  • Alwasat News
Atwasat

استئناف عمليات قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 22 يناير 2023, 09:52 مساء
استئناف عمليات قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت
الفريق الطبي بقسم قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت (بوابة الوسط)
alwasat radio

استأنف مستشفى بن سينا التعليمي بسرت عمليات قسطرة القلب، بعد إتمام صيانة أجهزة وحدة القسطرة، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء على أهالي المرضى.

وأجريت عمليتا قسطرة القلب لمريضين يبلغان من العمر 55 عامًا و57 عامًا، من خلال طاقم طبي برئاسة أخصائي القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى وعضو هئية التدريس بكلية الطب بسرت الدكتور محمد أبوبكر، بالإضافة إلى أخصائي القلب الدكتور علي الأمين والأخصائية الدكتورة فاطمة دبنون والفريق الطبي المساعد.

- استئناف عمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت

وفي يوليو الماضي، أجريت صيانة لجهاز القسطرة القلبية وتجهيز الوحدة، وأعيد العمل بقسم قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي، بعد توقف دام سنوات عديدة.

الفريق الطبي بقسم قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت (بوابة الوسط)
الفريق الطبي بقسم قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يشكر الممتنعين عن المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس
باشاغا يشكر الممتنعين عن المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء ...
رئيس «أجوكو» يقدم صورة قاتمة للوضع المالي للشركة ويطالب بتوفير الميزانيات لاستمرار العمليات
رئيس «أجوكو» يقدم صورة قاتمة للوضع المالي للشركة ويطالب بتوفير ...
المنقوش: اجتماع طرابلس ذكَّر الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا
المنقوش: اجتماع طرابلس ذكَّر الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن ...
فتح الطرق المغلقة في طرابلس عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب
فتح الطرق المغلقة في طرابلس عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية ...
باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا
باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة
شاهد: «النواب» يناقش واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود إلى الولايات......
المزيد
استئناف عمليات قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت
استئناف عمليات قسطرة القلب بمستشفى بن سينا في سرت...
تاياني من القاهرة: لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية واتفاقا لإجراء الانتخابات
تاياني من القاهرة: لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية واتفاقا ......
اللافي يستعرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ملف المصالحة الوطنية
اللافي يستعرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ملف ......
باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا
باتيلي يدعو الأطراف الدولية إلى «توحيد كلمتهم» لمساعدة ليبيا...
فتح الطرق المغلقة في طرابلس عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب
فتح الطرق المغلقة في طرابلس عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية......
المزيد