فريق طبي بريطاني- تركي يجري 55 جراحة قسطرة قلبية للأطفال في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وفد طبي بريطاني- تركي من منظمة (آيد ليتل هارت مايشن) المتخصص في اجراء عمليات القسطرة القلبية للأطفال 55 جراحة في مركز البيضاء الطبي.

وقال مدير مركز البيضاء الطبي عبدالرحيم مازق في تصريحات صحفية إن العمليات دقيقة وصعبة وتخدم شريحة كبيرة من المرضى، وخففت عنهم معاناة السفر والنفقات المالية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

عمليات خطيرة أجراها الفريق الطبي البريطاني التركي

ويزور الفريق الطبي البريطاني التركي لأول مرة المركز، وأشار مازق إلى استقبال حالات مرضية كثيرة من مختلف مدن ومناطق ليبيا لإجراء العمليات، مضيفا أن الوفد الزائر وبالتعاون مع أطباء مركز البيضاء الطبي أجرى 55 عملية قسطرة قلبية للأطفال بأعمار متفاوتة.

- بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

- «طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

- جمعية خيرية إنجليزية تجري 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء

وأشار مدير مركز البيضاء الطبي إلى أن هذه العمليات الكبيرة والخطيرة أجريت لهم بالمجان، وذلك ضمن مشروع النهوض بالطواقم الطبية داخل مركز البيضاء الطبي، وللاستفادة من خبرات وقدرات الوفد الطبي واكتساب مهارة عالية في إجراء مثل هذه العمليات النوعية والصعبة. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تنسيقات أخرى مع هذا الوفد ومركز البيضاء الطبي، لاستفادة أكبر عدد من المرضى، وإجراء هذه مثل هذه العمليات داخل البلاد.