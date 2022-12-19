بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

بدأ مركز سبها الطبي، أمس الأحد، رسميا إجراء عمليات قسطرة القلب، للمرة الأولى بالمنطقة الجنوبية وبعد انتظار دام 5 سنوات.

وقال الدكتور جمعة الفارسي استشاري أمراض القلب والشرايين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «أجرينا عشر عمليات جراحية حتى الآن، والأمور مبدئيا ممتازة».

تجهيزات قسم القسطرة بمركز سبها الطبي

وأشاد الحاسي بالتجهيزات والبنية التحتية لقسم القسطرة بمركز سبها الطبي وعناية القلب، مشيرا إلى أنها تعتبر أكثر من ممتازة بفضل الأجهزة الحديثة والغرف الممتازة، وهذا يسهم في نجاح القسم إلى جانب وجود عناصر طبية كفؤة».

- تركيب جهاز قسطرة القلب والشرايين بمركز سبها الطبي

وفي 13 نوفمبر 2017، جرى تركيب جهاز قسطرة القلب والشرايين بمركز سبها الطبي حسب تصريح احمد امنيعة رئيس قسم الفني بالمركز الذي أشار إلى أن هذا الجهاز «يعتبر غرفة عمليات كاملة مع جهاز تصوير الأشعة».

من غرفة عمليات قسطرة القلب بمركز سبها الطبي، 19 ديسمبر 2022. (بوابة الوسط)