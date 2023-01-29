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الحويج يعتمد الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 07:51 مساء
الحويج يعتمد الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح (وزارة الصحة)
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اعتمد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية، المعدّ من فريق من الخبراء بالمختبر الطبي المرجعي طرابلس، وبالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مدير عام المختبر الطبي المرجعي- طرابلس ناصر السائح، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية وثيقة مهمة تتضمن الأساليب العلمية الحديثة للتقليل من الأخطاء الطبية الشائعة التي قد تتسبب في إعاقة الشخص أو وفاته، إلى جانب الممارسات الصحيحة لسحب العينات، وتخزينها، ونقلها، بما يحقق جودة عالية في نتائج التحاليل الطبية.

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