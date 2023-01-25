أبوجناح يبحث مع شركة إيطالية إنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، تفعيل الاتفاقية المبرمة مع شركة «بروجراما بينتي» الإيطالية منذ عام 2013 لإنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، حسب المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلين عن الشركة، اليوم الأربعاء، لتفعيل الاتفاقية المتوقفة منذ ما يقارب عشر سنوات، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وكلّف أبوجناح وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي بترأس لجنة متابعة وإشراف تفعيل الاتفاقية، على أن تقدّم اللجنة تقريرها بشكل عاجل.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ومدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، ورئيس قسم المخلفات الطبية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه مع ممثلين عن شركة «بروجراما بينتي» الإيطالية، الأربعاء 25 يناير 2023 (وزارة الصحة)