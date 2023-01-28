بدء اجتماع حكومة الدبيبة مع ميلوني

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ ظهر اليوم السبت اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الوفد الإيطالي، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في العاصمة طرابلس.

قبل ذلك، استقبل الدبيبة ميلوني في مجمع قاعات غابة النصر بطرابلس. ومن المقرر أن يناقش الجانبان تطوير العلاقات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

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وزارت ميلوني الجزائر الأحد والإثنين الماضيين، والتقت بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى زيارات ستقودها في وقت لاحق إلى باقي دول الشمال الأفريقي.

جانب من اجتماع مسؤولي حكومة الدبيبة مع الوفد الإيطالي برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، 28 يناير 2023 (بوابة الوسط)

جانب من اجتماع مسؤولي حكومة الدبيبة مع الوفد الإيطالي برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، 28 يناير 2023 (بوابة الوسط)