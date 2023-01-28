شاهد.. الدبيبة يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، منذ قليل، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، وفق منصة «حكومتنا» الإعلامية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، وصلت ميلوني إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، ومن المقرر أن تبحث الزيارة تطوير قطاع الطاقة في ظل ازدياد إمدادت النفط والغاز لإيطاليا، واستعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وزارت ميلوني الجزائر الأحد والإثنين الماضيين، والتقت بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى زيارات ستقودها في وقت لاحق إلى دول الشمال الأفريقي في إطار «خطة ماتي»، ومن ضمن أسباب تحركاتها «كبح جماح نفوذ روسيا والصين الذي ازداد بشكل كبير مع وجود عناصر واضحة مزعزعة للاستقرار»، وفق تعبيرها.

الدبيبة وميلوني خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 28 يناير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

الدبيبة وميلوني خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 28 يناير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

الدبيبة وميلوني خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 28 يناير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)