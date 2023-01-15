وفد من أعيان الزاوية يدعم خطوات مجلس الدولة للسير نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وفد من أعيان ووجهاء مدينة الزاوية «وقوفه مع المجلس الأعلى للدولة في خطواته الثابتة للسير نحو الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية صحيحة وسليمة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن وفد الزاوية بحث مع المشري خلال اللقاء المستجدات السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكذلك ملف المصالحة الوطنية المبني على أسس سليمة ومقبولة، وتطرق أيضًا إلى الأوضاع بمدينة الزاوية من النواحي الأمنية والاجتماعية وتقوية النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات كافة للمواطنين.

الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة في طرابلس

ويأتي لقاء المشري مع وفد أعيان ووجهاء الزاوية بعد أيام من اختتام فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي أقيم في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، وجرى خلاله مناقشة خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، برعاية المجلس الرئاسي.

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وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أصدره في ختام فعاليات الملتقى، أنه يستهدف نقل توصيات محددة من الملتقى إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. مشيرًا إلى توصل المجتمعين إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

الوثيقة الدستورية بشأن الانتخابات

كما يأتي لقاء المشري مع وفد الزاوية، بعد أكثر من أسبوع على بيانه المشترك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن الوثيقة الدستورية، عقب اجتماعهما في القاهرة في الخامس من يناير الجاري، أعلن خلاله الجانبان اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس.

وأكد المشري وعقيلة توافقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.