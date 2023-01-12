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المنفي والمشيري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 10:13 مساء
المنفي والمشيري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 12 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التطورات الأخيرة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين مجلسي الدولة والنواب، بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

- المنفي يطالب بالضغط على الأجسام السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية
- عقيلة: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

نتائج الملتقى التحضيري ودور الأجهزة الرقابية
وأضاف البيان أن المنفي أطلع المشري على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما جرى مناقشة آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كافة جهات الدولة؛ تعزيزا لمبدأ الإفصاح والشفافية.

واختتمت اليوم فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بعدما ناقشت على مدار أسبوع عدة ملفات، من أجل نقل توصيات بشأنها إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها.

اتفاق بشأن القاعدة الدستورية
وفي الخامس من يناير، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية. واتفق الطرفان، في البيان الصادر عقب اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 12 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 12 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 12 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس 12 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
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