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باتيلي يؤكد للمشري أهمية الإسراع في إنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 04:10 مساء
باتيلي يؤكد للمشري أهمية الإسراع في إنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين الانتخابات
لقاء المشري وباتيلي وبوشاح في طرابلس، الجمعة 13 يناير 2023. (مجلس الدولة)
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أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء تأكيد باتيلي خلال لقائه، صباح اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور نائبه الثاني عمر بوشاح في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء باتيلي مع المشري وبوشاح جرى خلاله استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

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اتفاق بشأن القاعدة الدستورية
وفي الخامس من يناير، أصدر المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية عقب اجتماع عقداه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن خلاله الطرفان اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

لقاء المشري وباتيلي وبوشاح في طرابلس، الجمعة 13 يناير 2023. (مجلس الدولة)
لقاء المشري وباتيلي وبوشاح في طرابلس، الجمعة 13 يناير 2023. (مجلس الدولة)
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