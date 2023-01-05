عقيلة: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

ووجه عقيلة، خلال مؤتمر في القاهرة صباح اليوم الخميس، الشكر لمصر على استضافتها الأطراف الليبية بشكل مباشر، للوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي في ليبيا، حسب بث مباشر عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

عقيلة: نحتاج إلى سلطة موحدة

وأشار إلى أن الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية، لكن يجب الاتفاق على القوانين المنظمة لها، وذلك بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وستصدر عنهما تلك القوانين، وحين تكون الأمور جاهزة من الناحية اللوجستية والأمنية، ستكون الانتخابات في أقرب الآجال.

ولفت إلى الحاجة لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، وسيكون هناك اتفاق بين المجلسين بشأن هذا الأمر، وسيكون هناك لقاء في منطقة داخل ليبيا حول هذا الأمر.