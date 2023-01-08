المنفي يطالب بالضغط على الأجسام السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف، مشددًا على ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

جاءت مطالبة المنفي في كلمته خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، عصر اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، بحضور رفيع المستوى على المستوى المحلي والأفريقي والعربي.

وقال المنفي في كلمته خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية «يجب الضغط على كل الأجسام السياسية في البلاد للوصول للمصالحة الوطنية»، وضرورة «إنجاز مشروع المصالحة الوطنية والقاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات جميع الليبيين».

- انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

واعتبر المنفي أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدًا»، مبينًا أن «حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة».

كما جدد المنفي في كلمته التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي «على مسافة واحدة من جميع الأطراف»، لافتًا إلى أنه «لم يكن طرفًا في الصراع على السلطة ولم يكن جزءًا من المشكلة» في ليبيا.

ونبه المنفي خلال كلمته إلى أن «الصيغ المجربة» لحل الأزمة في ليبيا «باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة»، مؤكدًا أن «مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية».