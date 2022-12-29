حكومة الوحدة: تدابير لحل مشكلات المرافق الطبية في تاورغاء وأبوقرين وزمزم

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعدالدين عبدالوكيل، إن الوزارة ستتخذ تدابير لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية في المرافق الصحية الواقعة بنطاق مناطق تاورغاء وأبوقرين وزمزم.

جاء ذلك خلال تفقده بعض تلك المرافق أمس الأربعاء، رفقة مسؤولين من الوزارة، حيث التقى عمداء وأعضاء المجالس البلدية هناك، ورؤساء لجان الصحة بالبلديات، وعددًا من مديري المرافق الصحية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشملت الزيارة كلًا من مستشفى تاورغاء العام، والمركز الصحي أبوقرين، ومستشفى زمزم القروي، حيث اطلع عبدالوكيل على احتياجات المرافق، واستمع إلى ملاحظات مسؤولي الأقسام والوحدات حول المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

اجتماع الحكومة في أبوقرين

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، عقدت حكومة الوحدة اجتماعها في منطقة أبوقرين، برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي تفقد أيضًا تاورغاء واطلع على أوضاع الأهالي الذين عادوا إليها.

- خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة

ووجه الدبيبة، الوزراء ومسؤولي الحكومة بالتركيز على المناطق الصغيرة خلال الفترة المقبلة مثل تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة، التي عانت جراء الحروب والصراعات.