  • Alwasat News
Atwasat

خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 12:30 مساء
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في اجتماع حكومة الوحدة في أبوقرين، 8 ديسمبر 2022، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الوزراء ومسؤولي الحكومة بالتركيز على المناطق الصغيرة مثل تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة، التي عانت جراء الحروب والصراعات.

وقال إنه مر بمدرسة في تاورغاء صباح اليوم الخميس، واطلع على الأوضاع هناك، مضيفا أن المدينة تريد الكثير، في ظل عودة الأهالي المهجرين إلى بيوتهم، حسب كلمته في الاجتماع الـ16 لحكومة الوحدة الوطنية، الذي بثته صفحة «حكومتنا»، على موقع «فيسبوك».

ودعا الدبيبة، وزير الإسكان وعدة أجهزة إلى النظر في احتياجات تاورغاء، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالمدينة، في ظل ظهور أمراض بها «لم تكن معهودة من قبل».

- حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)

وتابع: «الليبيون مازالوا يعانون في سكنهم ومعيشتهم وإفراجاتهم.. ومهما نعمل لم ننجز شيئا.. حكومة الوحدة لن تخذلكم ولن تتهاون في تحقيق أحلام الليبيين في بناء الوطن الجريح»، مكملا: «نريد أن يأتي الليبيون إلى تلك المناطق ويروا ما حدث جراء حروب مؤلمة، هجرت الأهالي وقتلهم، سواء بسبب (تنظيم) داعش أو الحروب الجانبية الأخرى التي لن يكون لها مكانا في بلدنا مرة أخرى».

زيارة الدبيبة لتاورغاء
وزار الدبيبة مدرسة أم المؤمنين بتاورغاء صباح اليوم، خلال طريقه إلى أبوقرين، حيث كتب على حسابه بـ«تويتر»، «يسعدني وبكل فخر أن أحيّي الأسر التربوية والإدارية في مدارس تاورغاء؛ لجهودهم ومثابرتهم وقهرهم للصعاب».

والتقى الدبيبة مسؤولي التعليم في تاورغاء، وعددا من المعلمين والمعلمات، واستمع لجملة من الصعوبات التي تواجه المنطقة، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، واستمع لملاحظات الطلاب والمعلمات، مصدرا تعليماته إلى وزيري التربية والتعليم موسى المقريف، والمالية خالد المبروك، للاهتمام بالمنطقة لخصوصيتها، ومعالجة أوضاعها الإدارية والمالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة والنصر في «دورينا»
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)

الركراكي يحقق الآمال المغربية في المونديال (صور)
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة

بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد

برونو عن مواجهة المغرب: ستكون مباراة صعبة أمام خصم عنيد
رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية
«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

«تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الصقور يفوز على الأخضر بهدف ضمن مؤجلات «دورينا»
عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور

عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة ...
هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال

هازارد يعتزل دوليا بعد مشاركة مخيبة في المونديال
«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟

«وسط الخبر»: مع باتيلي: ما الذي اختلف؟.. وما الممكن أن يختلف؟
وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية
ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي

ترامب يسخر من القضاء بعد إدانة شركة عائلته بالتهرب الضريبي
دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023

دراسة تتوقع ارتفاع الأجور بأكثر من 4% خلال 2023
ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»

ألمانيا تعتقل 25 متهما بالتخطيط لـ«إسقاط الدولة»
شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات

شاهد في «هذا المساء»: حفتر يرفض استبعاد العسكريين من الانتخابات
غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض

غوتيريس: البشرية تتعامل مع الطبيعة وكأنها مرحاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية العالمية
الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية ...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية
اليورو ينخفض أمام الدينار في السوق الموازية...
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في تونس
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين الحداد والناظوري في ......
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء وزمزم وأبوقرين والوشكة
خلال اجتماع حكومة الوحدة.. الدبيبة يوجه بالتركيز على تاورغاء......
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
«الرئاسي» يطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا...
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)
حكومة الوحدة تعقد اجتماعها الـ16 في أبوقرين (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط