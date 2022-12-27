عون يعلن أهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزير محمد عون زار مجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري وذلك ضمن مساعي وزارة النفط والغاز للتأسيس لمشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.

وأكد عون أن الهدف الأساسي لمشروع توطين صناعة معدات النفط هو بناء صناعة ليبية تخدم قطاع النفط وتثري الاقتصاد المحلي بالمبادرات الاستثمارية وتكثيف مشاركة القطاع الخاص الليبي، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية د.أحمد علي أبوهيسة أن المجمع هو أحد روافد الصناعة في ليبيا وفي مقدمة المصانع في شمال أفريقيا. وأضاف «يجب أن يكون القاطرة التي تقود مشروع الصناعة في ليبيا من خلال تكثيف برامج الإنتاج والاستثمار والدخول في شراكات واستثمارات مع جميع القطاعات العامة والخاصة».

لجنة عليا مشتركة لتوظيف مكونات مجمعات التصنيع الحربي

وتابع إن «وزارة الصناعة تشجع وتدعم نجاح كل مبادرات التشارك والاستثمار، وقريبًا ستقوم وزارة الصناعة بتكوين لجنة عليا مشتركة تضع الأسس اللازمة لتنفيذ خطوات توظيف مكونات مجمعات التصنيع الحربي في خدمة مشاريع الاستثمار الصناعي».

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من جهته، أوضح مدير المجمع أن المصانع القائمة تصنع العديد من المعدات وقطع الغيار بمختلف أنواعها الصناعية لجميع القطاعات والشركات والمصانع في ليبيا منها بعض شركات النفط والغاز. كما شارك المجمع في العديد من المعارض المحلية والدولية ويتلقى بعض طلبات التصنيع من عدة هيئات ليبية ومن الخارج وهو بصدد دراستها لتنفيذها.

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)

من زيارة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون لمجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، 27 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)